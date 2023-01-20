Yönetilen unsurların bölgenin yerel unsurları olduğu, ancak yönetenlerin Türklerden oluştuğu Mısır’da kurulan Türk devletleri hangileridir? İşte, Mısır’da kurulan ilk Türk devleti hakkında tüm detaylar…
Mısır’da Kurulan İlk Türk Devleti
Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti 868 yılında kurulmuş olan Tolunoğulları Devleti’dir. Abbasiler önemli valiliklere Türk komutanlar atıyor; ancak atanan bu komutanlar, başkentten ayrılmayı reddettikleri için atandıkları bölgeye naip adı verilen vekillerini gönderiyorlardı. Bu şekilde Mısır’a naip olarak atanan Tolunoğlu Ahmet; 868 yılında beraberinde Türklerden oluşan bir orduyla Mısır’a gelmiştir.
Bu dönemde Mısır, Abbasilerin parçalanma sürecinde olmasından dolayı büyük bir istikrarsızlık içindeydi. Bu durumu lehine çevirmekte kararlı olan Tolunoğlu Ahmet, Trablusgarp’tan Suriye’ye kadar olan toprakları ele geçirmiş ve bu coğrafyada kendi hâkimiyetini kurmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Abbasi halifesi, Tolunoğlu Ahmet’i valilik görevinden almış ve Ahmet de bağımsızlığını ilan etmiştir.
Mısır’da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları; 50 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmüş ve 905 yılında Abbasiler tarafından yıkılmıştır.
Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
Bu başlık altında, Mısır’da Kurulan Türk Devleti olan Tolunoğulları, İhşidler, Eyyubiler ve Memlükler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte, Mısır’da kurulan Türk devletleri:
Tolunoğulları (868 – 905)
- Tolunoğlu Ahmet tarafından 868 yılında Mısır’da kurulmuştur.
- Mısır’da yaklaşık bin yıl sürecek Türk hâkimiyetini başlatmışlardır.
- Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Abbasilere karşı kurulmuş olan bu devlet 905 yılında Abbasiler tarafından yıkılmıştır.
- Mısırda bulunan Ulu Camii ve Tolunoğlu Camii, bu dönemde inşa edilmiş en önemli mimari eserlerdir.
- Yıkılmalarında, yöneticilerinin Türk; yönetilen halkın ise yerel unsur olması etkili olmuştur.
İhşidoğulları (935 -969)
- 935 yılında Muhammed İhşid’in bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuştur.
- Suriye ve Filistin coğrafyasına hüküm süren İhşidler, aynı zamanda Hicaz yöresini yöneten ilk Türk devletidir.
- 969 yılında Fatımiler tarafından yıkılmışlardır.
Eyyubiler (1171 – 1250)
- Fatımileri ortadan kaldıran Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur.
- 1187 yılında gerçekleşen Hıttin Savaşı’nda Haçlıları mağlup ederek Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtarmışlardır.
- 1193 yılında Selahaddin Eyyubi’nin ölümü üzerine ülkede iç karışıklıklar ve taht kavgalar yaşanmıştır. 1250 yılında ise Eyyubiler tarih sahnesinden silinmişlerdir.
- Eyyubiler zamanında kütüphaneler, hanlar, sulama kanalları gibi yapıların inşa edilmesine büyük bir önem verilmiştir.
Memlükler (1250 – 1517)
- Memlükler, Mısır’da kurulan dördüncü Türk devletidir.
- Memlükler, Kafkasya’dan getirilen kölemen Türklerin kurduğu bir devlettir. Bu sebeple bu devletin bir diğer adı da Kölemen’dir.
- 1250 yılında, Eyyubiler Devleti’ne son veren Aybek tarafından kurulmuştur.
- İlhanlıların, Abbasi Devleti’ne son vermesi üzerine halife Memlüklere sığınmış ve bu şekilde halifelik makamı 1258 yılında Memlüklere geçmiştir.
- Bâtıni ve Haçlılara karşı büyük mücadeleler vermişlerdir.
- Ayn-ı Calut, Elbistan, Humus ve Merc-i Suffar Savaşları’nda Moğolları yenilgiye uğratmışlardır.
- Ön Asya’da Moğolları mağlup etmiş tek devlet Memlükler’dir.
- Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.
- 1517 yılında Osmanlı Devleti ile gerçekleşen Ridaniye Savaşı neticesinde yıkılmışlardır.
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