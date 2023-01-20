Kâbe’nin içinde bulunan 360 putun yıkılması ve Hz. Muhammed’in ilk hutbesini okuması ile neticelenen Mekke’nin fethi kaç yılında oldu? Mekke’nin fethi sonuçları nelerdir? Mekke’nin İslam orduları tarafından fethedilmesi ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Mekke’nin Fethi Kaç Yılında Olmuştur?

Günümüzde Suudi Arabistan’ın sınırları içinde yer alan Mekke; Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiş olduğu yer olmasını yanında, İslam dininin kutsal şehri olarak da kabul edilmektedir. Peki, Mekke’nin fethi ne zaman gerçekleşti? Mekke’nin fethedildiği tarih, miladi takvime göre 11 Ocak 630’dur. Günümüzde Mekke’nin fethinin 1 Ocak günü kutlanmasının sebebi ise; Mekke’yi fethetmekle görevlendirilen İslam ordularının, bu tarihte Medine’den yola çıkmış olmalarıdır.

Mekke’nin fethedilmesi ile ilgi cevabı en çok aranan sorulardan bir tanesi de Mekke’nin fethi hangi gün gerçekleşmiştir sorusudur. Mekke’nin fethedilmesi, hicri takvime göre Ramazanın 8. Günü gerçekleşmiştir.

Mekke’nin Fethi Nasıl Gerçekleşti?

Hicret’in üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, Hz. Muhammed beraberindeki 1500 kadar Müslüman ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye hareket etmiş fakat Mekkeliler Hz. Muhammed’i şehre sokmamışlardır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine iki taraf arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması imzalanmış ve Hz. Muhammed ile sahabeleri Medine’ye geri dönmüşlerdir.