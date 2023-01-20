Osmanlı Devleti’nin 23. Padişahı olan III. Ahmed döneminde gerçekleşen Lale Devri’nde, ıslahatların yanında bir dizi siyasi olay da cereyan etmiştir. Peki, Lale Devri siyasi olayları nelerdir? Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek için yapılan ıslahatlar hangileridir? Lale Devri ve Lale Devri’nin özellikleri etrafında derlediğimiz bu yazımızı siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Lale Devri Özellikleri

1718 tarihinde Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti için savaşsız bir dönem başlamıştır. Yaşanan bu barış ortamı da yapılması planlanan birtakım yenilik ve reformlar için uygun bir ortam yaratmıştır. Özellikle mimari, sağlık, sanat gibi alanlarda batı dünyasına ayak uydurmak isteyen Osmanlı Devleti, bu dönemde Avrupa’yı yakından gözlemlemeye başlamış; kültürel ve sosyal alanda bir dizi reforma girişmiştir.

Lale Devri Islahatları Hangi Alanda Yapılmıştır?

Lale Devri’nde ağırlıklı olarak kültürel ve sosyal alanda birtakım ıslahatlar yapılmış; askeri alanda ise hiçbir ıslahat yapılmamıştır. Dönemin padişahı olan III. Ahmed’in, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyumlu çalışmalarının neticesinde gerçekleşen bu ıslahatlar; edebiyat, sanat, resim, mimari ve sağlık gibi alanlarda gerçekleşmiştir.

Avrupa’da Gelişmeleri Yakından Takip Etmek İçin Yapılan Islahatlar

Lale Devri’nde Avrupa’yı yakından takip edebilmek için yapılan en önemli ıslahat; Avrupa gönderilen geçici elçiler ve okumak için gönderilen öğrencilerdir. Bu dönemde Avrupa’nın önde gelen şehirlerinden olan Viyana, Paris ve Londra gibi şehirlerde elçilikler açılmış ve bu şekilde Avrupa’da meydana gelen değişimlerin yakından gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde Paris’e elçi olarak gönderilmiş olan Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi; Osmanlı Devleti’nin ilk elçisidir.