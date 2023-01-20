Geçmişten günümüze kadar bir dünya başkenti olma özelliğini sürdürmüş olan ve uzun bir zaman boyunca merkez bir kent olmayı başarmış olan İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu kimdir? İstanbul’u kuşatan Osmanlı padişahları hangileridir? İşte, tüm detaylar…
İstanbul’u Kuşatan İlk Türk Devleti
İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarlardır. Çin kaynaklarında Juan-Juan, Arap kaynaklarında Avar, Göktürk kaynaklarında ise Apar olarak adlandırılan Avarlar; Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkmış ve 6. yüzyılın sonlarına doğru bugünkü Moğolistan civarında bir devlet kurmuşlardır. Orta Asya’da kurdukları bu devlete Göktürkler tarafından son verilince batıya göç eden Avarlar, Tuna boylarına yerleşmişlerdir. Geldikleri bu bölgede Bayan Han önderliğinde yeni bir devlet kuran Avarlar, Sasanilerle bir ittifak kurmuşlar ve 619 ile 622 yıllarında olmak üzere iki kez İstanbul’u kuşatmışlar fakat başarılı olamamışladır. İstanbul kuşatmasında yaşanan bu başarısızlık Avarları iyice zayıflatmış ve bu devlet 805 yılında yıkılmıştır.
İstanbul’u Kuşatan İlk Müslüman Türk Devleti
İstanbul’u kuşatan ilk Müslüman Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir. İstanbul’un fethedilmesi Osmanlı Devleti için her zaman büyük bir hedef olmuş ve şehrin ele geçirilmesi Osmanlı Devleti için ekonomik, siyasi ve coğrafi açıdan bir zaruret olarak görülmüştür. Rumeli’de gerçekleşen iskân faaliyetlerinin de önemli bir parçası olarak nitelenen İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan tarafından fethedildiği güne kadar 7 kez Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmıştır.
İstanbul’u Kuşatan Osmanlı Padişahları
- Bayezid (Yıldırım Bayezid)
1389 ile 1402 yılları arasında hükümdar olan Yıldırım Bayezid, İstanbul’u toplam da 4 kez kuşatmış fakat başarılı olamamıştır. 1391 yılında gerçekleşen ilk kuşatmada, şehir hem denizden hem de karadan kuşatılmıştır. 7 ay süren kuşatmanın ardından Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu’ndan bazı ayrıcalıklar kazanmış ve şehir üzerindeki kuşatma kaldırılmıştır.
Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u ikinci kez kuşatması ise 1395 yılında gerçekleşmiş fakat kış mevsiminin gelmesi üzerine kuşatma kaldırılmıştır.
Üçüncü kuşatmanın tarihi ise 1396’dır. Bu kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul’un dördüncü ve son kuşatmasının tarihi ise 1400’dür. Bu kuşatma da Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kaldırılmıştır.
Musa Çelebi
1402 Ankara Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti Fetret Devri’ne girmiş ve bu dönemde Yıldırım Bayezid’in 4 oğlu arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Yaşanan bu otorite boşluğu sırasında Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi; yaşanan Fetret Devri’nden Bizans’ı sorumlu tutmuş ve 1411 yılında İstanbul’u kuşatmış ancak bu kuşatmada başarılı olamamıştır.
- Murad
- Murad zamanında gerçekleşen bu kuşatma uzun bir hazırlık döneminin ardından 1422 senesinde gerçekleşmiştir. Tarih kaynaklarda, ilk tam teşekküllü Osmanlı kuşatması olarak yerini alan bu kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
- Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)
6 Nisan 1453 ile 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında 53 gün süren bu kuşatmanın ardından İstanbul, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş ve Bizans imparatorluğu da tarih sahnesinden silinmiştir. Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluk haline getiren bu fetih, kimi tarihçiler tarafından Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlatan olay olarak da kabul edilmektedir.
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