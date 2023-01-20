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İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir? İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları

Geçmişten bugüne, tarihin her evresinde dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi olan İstanbul, birçok medeniyet tarafından ulaşılması gereken bir hedef olarak görülmüştür. Tarih boyunca sahip olduğu kozmopolit yapısını koruyan ve bir merkez olmayı başarmış olan İstanbul, tarih boyunca 32 kez kuşatmaya uğramıştır. Osmanlı Devleti için de fethedilmesi, ekonomik, siyasi ve stratejik olarak bir zaruret olarak görülen İstanbul, Osmanlılar tarafından 7 kez kuşatılmıştır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İstanbul'u Kuşatan İlk Osmanlı Padişahı Kimdir? İstanbul'u Kuşatan Osmanlı Padişahları
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Osmanlı Devleti’nde Orhan Gazi döneminden itibaren, Rumeli’deki iskân faaliyetleri için önemli bir aşama olarak görülen İstanbul’u kuşatan Osmanlı padişahları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

İstanbul’u Kuşatan Osmanlı Padişahları

  1. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu ve dolayısıyla da İstanbul ile yakından ilgilenen Osmanlı İmparatorluğu için, bu kentin fethedilmesi büyük bir önem arz etmektedir. İstanbul, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453 yılında fethedildiği güne kadar, Osmanlılar tarafından 6 kez kuşatılmıştır. Şimdi gelin hep birlikte bu 6 kuşatmanın detaylarına birlikte göz gezdirelim. İşte, İstanbul’u fetihten önce kuşatan padişahlar:

Yıldırım Bayezid

İstanbul Yıldırım Bayezid döneminde kaç kez kuşatılmıştır sorusu cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Her ne kadar bazı kaynaklar bu sayıyı 2 olarak verse de İstanbul’un, Yıldırım Bayezid tarafından 4 kez kuşatıldığı bilgisi daha çok kabul görmektedir.

1391 yılında Bizans İmparatoru olan II. Manuil, Yıldırım Bayezid’in İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulması, bir cami inşa edilmesi ve Bizans’ın ödeyeceği yıllık vergiyi arttırması gibi isteklerini reddetmiş ve bu durum üzerine İstanbul, 1391 ile 1400 yılları arasında aralıklı olarak 4 defa Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmıştır.

İstanbul; Yıldırım Bayezid döneminde ilk kez 1391 yılında kuşatılmıştır. Hem karadan hem de denizden gerçekleşen bu kuşatma yaklaşık olarak 7 ay sürmüş ve Bizans İmparatorluğu’ndan bazı imtiyazlar alınıp kuşatma kaldırılmıştır.

Bu dönemin ikinci kuşatmasının tarihi ise 1395’tir ve bu kuşatmada kış mevsiminin getirmiş olduğu şartlar sebebiyle kaldırılmıştır.

1396 yılında gerçekleşen üçüncü kuşatmanın da başarısız olması üzerine Bayezid, 1400 yılında kenti dördüncü ve son kez kuşatmıştır. Bu esnada doğuda Timur tehlikesinin belirmesi ve Timur güçlerinin Anadolu’ya girmesi üzerine bu kuşatmada başarısız olmuştur.

Musa Çelebi

1402 Ankara Savaşı sonrası yaşanan Fetret Devri’nde, Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi; Fetret Devri’nden Bizans İmparatorluğunu sorumlu tutmuş ve Bizans başkentini kuşatmaya karar vermiştir. İlk olarak kardeşi olan Süleyman Çelebi üzerine harekete geçen Musa Çelebi, kardeşini mağlup ettikten sonra, gerekli olan askeri hazırlıklarını da tamamlayarak 1411 yılında İstanbul’u kuşatmıştır. Ancak bu kuşatma esnasında bazı Rumeli beylerinin, Musa Çelebi ile bir taht mücadelesi içinde olan Çelebi Mehmed tarafına geçmesi sonucu bu kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

2.Murad

2. Murad İstanbul’u kaç kez kuşatmıştır sorusuna verilecek cevap, 1422 tarihinde olmak üzere bir kez olacaktır. Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği ilk topyekûn kuşatma olarak değerlendirilen ancak başarısızlıkla sonuçlanan bu kuşatma aynı zamanda, 1453 yılında gerçekleşecek olan İstanbul fethedilmesi öncesi gerçekleşen son kuşatmadır.

Bu kuşatma ne kadar başarısız olsa da Bizans İmparatorluğu’nu büyük bir ekonomik buhranın içine itmiştir. Böylesi bir ekonomik yıkım altında kalan Bizans İmparatorluğu, askeri teknolojisini geliştirememiş ve sahip olduğu silahlarda bir ilerleme kaydedememiştir. Böylesi bir tablo da 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından gerçekleştirilecek ve başarıya ulaşacak olan kuşatmayı mümkün kılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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