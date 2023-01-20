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Haberler Gündem Eğitim Tarih İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti Nedir? İlk Müslüman Türk Devleti İslamiyet’i Ne Zaman Kabul Etti?
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İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti nedir? İlk Müslüman Türk devleti İslamiyet’i ne zaman kabul etti?

Daha önceleri Gök Tanrı inancına mensup olan Türkler, 10. Yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. Gök Tanrı inancıyla İslam inancı arasında büyük benzerliklerin bulunmasının da belirleyici olduğu bu durum ilk olarak Türk boyları arasında gerçekleşmiş ve Karluklar İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu olmuşlardır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti Nedir? İlk Müslüman Türk Devleti İslamiyet’i Ne Zaman Kabul Etti?
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Tarihleri boyunca Budizm’den Mani dinine kadar birçok din ile temas halinde olan Türklerin, İslamiyet’e geçişleri gerek Türk tarihi gerekse de İslam tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Peki, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk hükümdarı kimdir? Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İşte, tüm detaylar…

İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti Hangisidir?

Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar Devleti’dir. 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle Doğu Türkistan’da kurulan Karahanlılar Devleti, 932 yılında İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir. Yöneticilerin ve yönetilen halkın Türk olduğu ilk Türk İslam devleti olma özelliği de taşıyan Karahanlılar Devleti’nde bu duruma bağlı olarak birçok değişim yaşanmıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra yaşanan kültürel değişimler ise şunlardır

  • Karahanlıların İslamiyet’i kabul etmesinin ardından yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Türk İslam kültürü olarak adlandırılan bu kültür, bu tarihten sonraki Türk devletlerinin en önemli özelliklerinden birisi olmuştur.
  • İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet sonrası Türk edebiyatı arasındaki geçiş dönemi ve ilk Türk İslam eserleri yine bu dönemde verilmiştir.
  • Türk dilinin gelişme imkânı bulduğu bu dönemde çok önemli Türk İslam eserleri yazılmıştır. Yusuf Hac Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmut’un yazmış olduğu Divan-ı Lugat’it Türk, Ahmet Yesevi’ye ait olan Divan-ı Hikmet ve Edip Ahmet Yükneki’nin yazdığı Atabetü’k Hakayık bu dönemin öne çıkan eserlerindendir.
  • Karahanlılar’ın İslamiyet’i benimseyen ilk Türk devleti olmaları sebebiyle cami, köprü, medrese, kervansaray ve hastane gibi yapıları inşa eden ilk Müslüman Türk devleti olma özelliği de göstermektedir. Yine bu dönemde Buhara ve Semerkand Türk İslam tarihi için önemli birer merkez haline gelmiştir.
  • Kalan Camii, Ayşe Bibi Türbesi gibi önemli mimari eserler Karahanlılar döneminde inşa edilmiştir.

İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Hükümdarı

İlk Müslüman Türk devleti olma özelliği taşıyan Karahanlılar; 924 yılında hükümdar olan Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i kabul etmiştir. Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini alan Satuk Buğra Han, diğer Türk toplulukları arasında da İslamiyet’in yayılması için büyük mücadeleler etmiş ve verdiği bu mücadeleler sebebiyle kendisine El-Mücahit ve El-Gazi gibi unvanlar layık görülmüştür.

924 ile 955 yılları arasındaki 31 yıl boyunca hükümdarlık yapan Satuk Buğra Han döneminde, Doğu Türkistan’ın Turfan şehrine kadar İslamiyet’in sınırlarını genişlemiştir.

Avrupa’da İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti

Avrupa’da varlığını sürdürmüş olan ilk Türk İslam devleti İtil- Volga Bulgar Devleti’dir. 7 ile 10. Yüzyıllar arasında ortaya çıkan bu Türk topluluğu, 10. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmiş ve Abbasi Devleti ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. Dönemin Bulgar hükümdarı olan Almış, Abbasi Devleti’nden Müslümanlığı öğretecek din âlimleri ve cami inşa edece mimarlar talep etmiştir. Avrupa coğrafyasında ilk Müslüman Türk devleti olarak tarihi kaynaklara giren bu devlet 1237 senesinde yıkılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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