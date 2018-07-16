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DÜŞME VE ÇARPMALAR

Yazın en sık karşılaşılan kazalardan olan düşme ve çarpmalarda, kazalar iyi izlenmeli, hekime danışmadan kazanın önemsiz olduğuna karar verilmemeli. Özellikle balkon demirlerinin çocukların sarkamayacağı yükseklikte ve aralarından geçemeyecekleri, başlarını da geçiremeyecek genişlikte olmasına dikkat edin. Çocuğunuza küçük veya ayağına büyük olan ayakkabı ya da terlik giydirmeyin.

İlk müdahale:

Kaza geçiren çocuk ağlamıyorsa, şuuru yerindeyse ve ellerini, kollarını normal hareket ettiriyorsa hiçbir müdahalede bulunmayın fakat 24 saat hareketlerini gözlemleyin. Bu 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ilk yarım saatte 2 ya da 1 saat içinde 3'ten fazla fışkırır tarzda kusma, dalgınlık, sürekli uyku hali, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, renk solukluğu veya havale geçirme gibi bulgular olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürün.

Yüksekten düşmelerde bu belirtiler olmasa bile kırık çıkık veya bir iç kanama ihtimali olacağından en yakın sağlık kuruluşuna götürün.

Kaza sonucu vücutta şişlik veya morluk oluşmuşsa üzerine buz veya soğuk suyla ıslatılmış bez koyarak daha fazla şişmesini önleyin.