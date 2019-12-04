Müzede tiyatro

Tiyatro severler önceki akşam İstanbul Modern Müzesi'nde paha biçilmez bir gece yaşadı.

21-40 yaş arası, modern ve çağdaş sanata ilgi duyan gençleri İstanbul Modern bünyesinde buluşturmayı, genç sanatçılarla bir araya getirmeyi ve İstanbul sanat çevresinin bir parçası olmalarını sağlamayı amaçlayan Genç Modern ve Mastercard Paha Biçilemez İstanbul Projesi kapsamında İstanbul Modern’in kapalı olduğu saatlerde; müze özel bir tiyatro sahnesine dönüştü.

Başarılı sanatçı Çağlar Çorumlu'nun etkileyici performansı ile dikkat çeken "Yorgun Cümleler Günlüğü" adlı oyun müzede sergilenen tablolar arasında tiyatro severlerle buluştu.

Arjantinli yazar ve yönetmen Rodrigo Garcia’nın kaleme aldığı ve Nefrin Tokyay’ın yönettiği, TiyatrOps bünyesinde sahnelenen toplum içinde insanın konumlandığı yeri anlatan oyunu müze atmosferinde izleyen seyirciler farklı bir deneyim yaşadılar.