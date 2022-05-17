Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Rusya'dan son dakika açıklama: Rusya - Ukrayna müzakereleri bitti mi? - Güncel haberler
ABONE OL

Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu? Rusya'dan yeni açıklama

Interfax Haber Ajansı'na konuşan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir boyutta görüşme olmadığını ifade etti.

Rusya'dan son dakika açıklama: Rusya - Ukrayna müzakereleri bitti mi? - Güncel haberler
Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Interfax Haber Ajansı'na konuşan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir boyutta görüşme yapmadığını açıkladı.

Rudenko "Hayır, müzakereler devam etmiyor. Ukrayna pratikte müzakere sürecinden çekildi" diye konuştu.

"UZAKTAN DEVAM EDİYOR" DENİLMİŞTİ

Rusya - Ukrayna görüşmelerinde yer alan baş müzakereci Vladimir Medinsky, Mayıs'ın ilk haftalarında yaptığı açıklamada Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini uzaktan yapılmaya devam edildiğini söylemişti.

Rus Interfax Ajansı'nın aktardığına göre Rus tarafının baş müzakerecisi Vladimir Medinsky, Ukrayna ile görüşmelerin uzaktan gerçekleştiğini ve durmadığını açıklamıştı.

RUSYA GERİ ÇEKİLMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky geçtiğimiz hafta, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etmişti.

Kiev yönetiminin İstanbul’da yapılan toplantıda alınan kararların yazılı metne dökülmesi aşamasında geri çekildiğini söyleyen Slutsky, “Kiev tarafı ile müzakere etmek oldukça güç. Şu anda müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus müzakere heyeti üyelerinden biriyim. Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz” demişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin Ankara'ya gelecek mi? Peskov'dan açıklama
DÜNYA Peskov'dan Putin'in Ankara ziyaretine ilişkin ...
Taliban İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattı
DÜNYA Taliban İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattı
AB'de Rusya çatlağı: Anlaşmaya varılamadı
DÜNYA AB'de Rusya çatlağı: Anlaşmaya varılamadı
Son dakika haberi | Ringde ölüm: Türk boksör Musa Askan Yamak kalp krizi geçirdi!
DÜNYA O anlar kamerada! Ringde ölüm!
Kuzey Kore'de salgın alarmı: Vaka sayıları artıyor, ordu devrede!
DÜNYA Kuzey Kore'de salgın alarmı!
Irak'ta kum fırtınası: 4 bin kişi hastaneye kaldırıldı
DÜNYA Irak'ta kum fırtınası: 4 bin kişi hastaneye ...
Son dakika | The Guardian: Putin "albay düzeyinde" kararlar alıyor!
DÜNYA The Guardian: Putin "albay düzeyinde" kararlar alıyor
Son dakika: Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a bir tepki daha
DÜNYA Musk'tan Biden'a bir tepki daha
Tobruk’taki meclis tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus’ta
DÜNYA Fethi Başağa Trablus’a geldi
Biden, Beyaz Saray'da Miçotakis için resepsiyon verdi
DÜNYA Biden, Beyaz Saray'da Miçotakis için resepsiyon verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.