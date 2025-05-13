Müzikseverler Sónar Istanbul’da buluştu

Sónar Istanbul 2025’te Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinde elektronik müziğin yıldız isimleri ağırlandı. The Chemical Brothers DJ set, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Jamie xx, Modeselektor DJ set, Kettama b2b Special Request, Marie Davidson live, Dj Gigola, Emerald, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, KILIMANJARO, Jersey live, BASHKKA, Serenay Alkan, Venus Exotica, Manthem, Timucin Coskun, Marc Gonen, Gaia Ekho hybrit set, Evrim de Evrim B2b Ece Özel ve Just D’nin de aralarında bulunduğu sanatçılar binlerce müziksevere müzik ve teknoloji ekseninde unutulmayacak bir festival deneyimi yaşattı.

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla BtcTurk, Kia ve Pegasus’un alt sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul ayağının 9’inci edisyonuna 2 günde 7 binin üzerinde müziksever katıldı.

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Sónar+D ve Enstalasyonlar büyük ilgi gördü

Sónar Istanbul 2025’in line-up’ında bu sene de elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı yerli ve yabancı isim yer aldı. Görsel ve işitsel performansların sergilendiği 2 günlük festivalde, ücretsiz olarak katılımcılarla buluşan Sónar+D programı da dikkat çekti.