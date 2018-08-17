Nac Breda - De Graafschap düellosu

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Nac Breda, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü De Graafschap takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Nac Breda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. De Graafschap, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 403. İddaa'da Nac Breda kazanır 1.95, berabere biter 3.00, De Graafschap kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.
Nac Breda son hafta oynanan Emmen maçında 3-1 kazandı.
De Graafschap ise Almere City (Omniworld) karşılaşmasında 4-1 kazandı.
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