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        Haberler Gündem Naci Görür'den Konya depremi açıklaması: Konya'da deprem olur mu ve Konya'da fay var mı? İşte Konya fay hattı deprem risk haritası 2023

        Naci Görür'den Konya depremi açıklaması: Konya'da fay hattı var mı?

        Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de sarsıntıların etkisi devam ediyor. AFAD sabah saatlerinde Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de aynı sarsıntıyı 5.1 olarak bildirdi. Konya'da yaşanan depremin ardından Konya diri fay haritası ile riskli ilçelere ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte Konya fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:18
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        Konya fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı yer almaktadır. Sabah saatlerinde AFAD verisi ile Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Konya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Konya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...

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        KONYA'DA DEPREM!

        Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.58'de Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.5 km derinliğinde gerçekleşti.

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        KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında 5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.

        Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.

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        "ESKİŞEHİR FAY ZONUNUN DEVAMINDA OLUŞTU"

        Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin, "Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu. Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

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        KONYA 3.DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre Konya en az riskli ve 3.riskli bölgede yer alıyor.

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        3.DERECE RİSKLİ İLLER LİSTESİ

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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        EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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        BÜYÜK SAYILABİLECEK DEPREMLER AKŞEHİR FAY SEGMENTİNDE!

        Akşehir grabenini güneyden sınırlayan Akşehir fayı, bölgedeki en önemli aktif fay segmentini oluşturur. Bu nedenle yörede tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen büyük sayılabilecek depremlerin önemli bir bölümü Akşehir Fay Segmenti üzerinde oluşmuştur.

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        DEPREMLERİN 6'NIN ÜZERİNDE OLMADIĞI GÖRÜŞÜ MEVCUT

        Akşehir Fayı ve Akşehir Grabeninde aletsel dönemde meydana gelen depremler incelendiğinde Mw 6 dan büyük bir deprem görülmemektedir. Farklı araştırmacıların tarihsel dönem için yaptıkları çalışmalarda meydana gelen depremlerin Mw olarak 6 nın üstünde olmağı görüşü mevcuttur. Akşehir Fayı üzerinde meydana gelen depremleri mal ve can kaybına neden olmasının en büyük nedeni yerel zemin özellikleri ile yapı stoğundaki kalite eksikliği olmalıdır. 2000 ve 2002 yılında Çay ve Sultandağı ilçelerinde meydana gelen 5.9 ve 6.1 büyüklüğünde ki depremlerden sonra, Akşehir Fayı ile ilgili pek çok araştırma ve fay çözümleri yapılmıştır. Bu araştırmalar ve fay çözümleri sonucunda Akşehir fayının normal bir fay olduğu doğrulanmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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