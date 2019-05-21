Isparta’da toplanan yardımlar ve katkılarla yapımı devam eden ve bir bölümünde ibadet yapılan Hz.Ali Camii’nde Ramazan Ayı’nda yaşanan yardım kasası hırsızlığı görevli imam hatip ve cemaati bezdirdi. Son olarak cemaatten bir hayırsever, Cami Yaptırma Derneği’ne giderek, cami içerisindeki ibadet yapılan bölümde bulunan çelik, yardım kasasına toplu bir destekte bulunduğunu belirtti.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine kasayı açarak kontrol eden dernek yönetimi, paranın yerinde olmadığını fark etti. Olay sonrasında kasaya bir miktar da toplu para atan cemaat ve dernek yöneticileri, camiye gizli kamera yerleştirdiler. Konulan paranın yeniden çalınmasıyla birlikte, bu kez imam hatip, cemaat ve dernek yöneticileri namazlardan sonra değişimli olarak nöbet tutmaya başladılar.

KASA NÖBETİ TUTTULAR

Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden kasa nöbetinde, en son geçen cuma günü, imam hatip ve müezzinin mukabele okuduktan sonra 5 dakikalığına dışarı çıkmasıyla şüphelinin yeniden camiye geldiği tespit edildi.

İMAM VE MÜEZZİN YAKALADI

Kısa süreliğine camiden dışarı giden imam hatip ve müezzin, geri geldiklerinde namaz kılarmış gibi yapan 59 yaşındaki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak, polise teslim etti. Polisin, güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında gözaltına aldığı kişinin M.A. (59) olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.