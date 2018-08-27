Konya’da bir babanın camide namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki oğluyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. HABERTURK.COM takipçimiz tarafından paylaşılan olay Konya'nın Karatay İlçesi Kumköprü Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde yaşandı.

BABASININ SIRTINDAN AŞAĞI İNMEDİ

Cuma namazı için 3-4 yaşlarındaki oğluyla Yavuz Sultan Selim Camii’ne gidip cuma namazına duran baba secdedeyken, oğlu bir anda babasının sırtına çıktı. Ancak küçük çocuk bir daha babasının sırtından inmek bilmedi. Namaz boyunca babasının sırtında birbiri ardına akrobatik hareketler yapan sevimli çocuk, cami cemaatinin ilgi odağı oldu.

Namazda zor anlar yaşayan baba rüku ve secdeye eğilirken oğlunu düşürmemek için büyük gayret gösterirken, küçük çocuk ise yaptığı hareketlerle jimnastikçilere taş çıkarttı. O anlarda baba ve oğlunu izleyen cemaat gülmekten kendilerini alamadı.

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