Napoli - Fiorentina maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Napoli, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Fiorentina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Napoli 5. sırada bulunuyor, Fiorentina 6 puana sahip ve 3. sırada. Napoli son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fiorentina son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 136. İddaa'da Napoli kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Fiorentina kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Napoli son hafta oynanan Inter maçında 0-0 berabere kaldı.

Fiorentina ise Benevento maçında 1-0 kazandı.

Napoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Napoli, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

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