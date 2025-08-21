Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Narin acısı! Mezarı başında anıldı | Son dakika haberleri

        Narin acısı! Mezarı başında anıldı

        Diyarbakır'da tam 1 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden ve Türkiye'nin yüreğini dağlayan 8 yaşındaki Narin Güran, mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:03
        Narin acısı! Mezarı başında anıldı
        Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinde, öldürülmesinin 1. yılında Güran ailesi ve yakınları tarafından anma programı düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre programda bazı kadınlar, Narin'in mezarı başında Kürtçe ağıt yaktı. Mevlit okunan programda, bazı ziyaretçiler Narin'in mezarına karanfil bıraktı, gözyaşı döktü.

        ARİF VE BARAN GÜRAN İLE AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

        Baba Arif Güran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. "Adalet" amacıyla kızının mezarı başında toplandıklarını belirten Güran, şunları söyledi:

        "8 yaşındaki kızım vahşice katledildi. Bu süreçte stüdyodakiler taraf olarak saatlerce, günlerce, aylarca konuştu. Tavşantepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydı. Eğer katil bu aileyse bu ailenin kökünü bitirin ama katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Bir anne şu an kendi evladının mezarının başına dahi gelmedi. Bize sosyal medya cezası verildi, başka bir şey değil. Hangi delil, tespit, yargılamayla bu cezalar verildi?"

        Kızının sanık Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia eden Güran, ailesinin suçsuz olduğunu savunarak, kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını belirtti.

        Narin'in ağabeyi Baran Güran da kardeşinin ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.

        Çektiği acının tarifinin olamayacağını belirten Güran, "Narin hepimizin yüreğini sızlattı. Narin'e bir hakikat borcumuz var. Her şeyin en ayrıntısına kadar incelenmesi lazım. Hızlı bir yargılama olmaz. Bu ülkede bilirkişiler var neden bunlara başvurulmuyor? Bütün delillerin kılı kırk yararak araştırılması lazımdı ama biz hızlı bir yargılamaya maruz kaldık. Narin için en büyük borcumuz hakikat ve adalettir. Herkesi köye davet ediyorum, buyurun gelin bu senaryo (Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları) uyuyorsa biz size saygı duyacağız." dedi.

        Narin'in annesi Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir yıl önce Narin'i kaybettiklerini, insanlıktan utandıkları bir gün yaşadıklarını ifade etti.

        Demiroğlu, şunları söyledi: "Narin için adaletin sağlanması için hukuki mücadelemizi halen sürdürüyoruz. Narin'i dereye gömenin, cansız bedenine temas edenin sözü ile adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Bu kişinin bugüne kadar verdiği hiçbir ifade, hiçbir maddi ve dijital delillerle doğrulanmamıştır. Aşama aşama gerçeğe ulaşma ve Narin davasının karanlıkta kalmaması için her şeyi yaptık. Yüksel Güran'ın kızının toprağına dokunması ve bu mezarın başında olması gerektiğini düşünüyorduk ama maalesef demir parmaklıklar arasında. Yüksel ve ailesi masumdur ve bu masumiyetinin ispatı için mücadelemiz devam ediyor. Cansız bedene dokunanın sözüne itimat edilmez. Adaletin bir an önce tecellisi için ve Narin'imizin ruhunun huzura kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

        DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KÜÇÜK, NARİN'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

        Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de Narin'in kabrini ziyaret etti.

        Küçük, Narin'in şahsında çocuklara yönelik şiddeti kınadığını belirterek, "Hayatını kaydeden tüm çocuklar için Narin'in şahsında hepsini saygıyla anıyorum." dedi.

        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

