Narsistlerin tuhaf özellikleri: Bir narsist neden asla yanınızda yürümez?

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Narsistlerin ruh hali değişimleri ani olabilir. Örneğin, narsist bir anne çocuğuyla mutlu bir şekilde oynuyormuş gibi görünebilir ve birdenbire hiçbir neden yokken çocuğuna bağırmaya veya vurmaya başlayabilir.

Bir oyunu kaybettiklerinde çocuk gibi davranabilirler. Kazanamazlarsa oyunu herkes için mahvedebilirler.