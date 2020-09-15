NATO'da kritik Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi!

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN BASININA YAZDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki krizde tercihinin 'önkoşulsuz diplomasi' olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Akdeniz daima bir medeniyet beşiği, bir kültürel ve ekonomik etkileşim havzası olmuştur. Bu coğrafyada hepimizin geçmişi, bugünü ve geleceği ayrılmaz şekilde iç içedir. Türkiye ve Yunanistan’ın her daim yalnızca iki seçeneği olmuştur: iki tarafa da zarar verecek şekilde birbirimizle tartışmaya girmek veya bir kazan-kazan formülü bulmak.

Daimi komşu mantığı, doğal olarak komşuların birbirlerinin haklarına karşılıklı saygı göstermesini gerektirir. Bugünlerde karşı karşıya kaldıklarımıza bakılırsa, Türkiye'den durum ne yazık ki böyle görünmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Öte yandan Türkiye, yeni bir NAVTEX yayınlayarak Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye yönelik açıklamada bulunurken, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.