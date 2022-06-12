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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Kaygıları meşru

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru" açıklamasında bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de Türkiye ile müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
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HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebine Türkiye'nin karşı çıkmasıyla üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu belirten Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye’den daha fazla terör saldırısıyla karşılaşmadığını kabul etmeliyiz." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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