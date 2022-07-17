Nazmi Arıkan cinayetinde ‘bıçak’ ve ‘kan izi’ detayı 0:00 / 0:00

Show Haber’den Emrah Doğru’nun haberine göre, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yaptığı soruşturma kapsamında özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul’dan Çanakkale’ye getirilen Akçekaya’nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

BIÇAĞI VE ŞORTU ÇELİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Cinayetle ilgili soruşturma derinleştirilirken Akçekaya’nın ifadesindeki çelişkiler de ortaya çıkmaya başladı. Cinayet suçlamalarını reddeden ve cinayeti işlemesi durumunda kan izlerinin bulunacağını ifade eden Akçekaya’nın, evinde bulunan bıçaklar ve şortu soruşturmayla ilgili önemli ipuçları verdi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu olay yerinde bulunan bıçakla aynı marka ve modeldeki çok sayıda bıçağın Akçekaya’nın Etiler’deki evinde bulunması ve şortundaki kan lekeleri ifadedeki çelişkileri ortaya koydu. Ayrıca cinayet sonrası kaçmaya çalışırken Arıkan’ın arabasını almaya çalıştığı ve buraya da kan izleri bulaştığı belirlendi.

Akçekaya’nın İstanbul Etiler’de yakalandığı evinde bulunan 10 bıçağın, cinayet yerinde bulunan bıçaklarla benzer olduğu tespit edildi. Ayrıca Akçekaya’nın öldürme eylemini gerçekleştirmediği, bunu yapması durumunda üzerinde kan izleri olacağını belirtmesine rağmen; Akçekaya’nın giydiği şortun üzerinde kan izleri bulundu. Kameradan tespit edilen şortun üzerindeki kanın olay yerindeki arabada da bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Akçekaya’nın kaçmaya çalışırken Arıkan’ın arabasını almaya çalıştığı ve başaramadığı da öğrenildi. Kan izlerinin de buradan bulaştığı belirlendi. Söz konusu kan izlerinin DNA sonuçlarının beklendiği öğrenildi.