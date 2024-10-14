İzlanda-Türkiye maçı CANLI YAYIN
İzlanda-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 3 maçta topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. A Milliler maçı kazanarak, hem İzlanda deplasmanında tarihinin ilk galibiyetini almak hem de grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantilemek istiyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
STAT: Laugardalsvöllur
HAKEM: Damian Sylwestrzak (Polonya)
SAAT: 21.45
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İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.
Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
Grubun diğer maçında ise Galler ile Karadağ karşı karşıya geliyor.
MİLLİ TAKIM'DA İKİ EKSİK
İzlanda ile karşılaşan A Milliler'de iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemiyor.