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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde flaş tespit!
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Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu

Çanakkale'de vahşice öldürülen ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu

Son dakika: Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde flaş tespit!
AA

Son dakika... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Cinayete kurban giden Nazmi Arıkan
Cinayete kurban giden Nazmi Arıkan

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine gelip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi. Şüpheliyi buraya getiren taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve daha sonra buradan kaçta ayrıldığı bilgilerinin kesinleştirildiği öğrenildi.

Cinayete kurban giden Şerif Eker
Cinayete kurban giden Şerif Eker

Fotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında özel olarak oluşturulan ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

EVİN YAKININDA BULUNDU

Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal detektörlülerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapılırken, eve yakın bir noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.

Fotoğraf: DHA

Bıçak, incelenmek üzere buradan alınarak jandarmaya götürüldü. Şüpheli Ufuk A.'nın bunun ardından çiftlik evine getirilip yer göstermesi yapıldı.

Ufuk A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenleri bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Fotoğraflar: DHA

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