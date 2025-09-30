NBA’de yeni sezon heyecanı kapıda! Yıldız oyuncuların parkede sergileyeceği performanslar şimdiden merak edilirken, 2025-2026 sezonunun başlangıç takvimi de açıklandı. Basketbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği ligde normal sezon ve kupa maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...