NBA maç takvimi: NBA ne zaman başlıyor?
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA'de yeni sezon için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de 2025-2026 sezonunun başlangıç tarihi resmen duyuruldu. Normal sezon maçlarının yanı sıra kupa karşılaşmaları da takvimde yerini aldı. Peki, NBA yeni sezonu hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilenler...
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sezon öncesi hazırlık maçları 2 Ekim 2025'te Abu Dabi'de Knicks - 76ers maçıyla başlayacak ve farklı şehirlerde sürecek.
2025-2026 NBA sezonu ise 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sezon açılış maçları Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmaları olacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors maçı ise 05:00'te oynanacak.
2 ve 4 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : NBA Abu Dabi Maçları | Knicks - 76ers | Abu Dabi'deki Etihad Arena
3 ve 5 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : Melbourne Serisi | Pelicans - NBL takımları | Avustralya, Melbourne'deki Melbourne Park
6 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : 2025 NBA Kanada Serisi | Nuggets - Raptors | Vancouver, BC'deki Rogers Arena
10 ve 12 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : NBA Çin Maçları | Nets - Suns | Makao'daki Venetian Arena
17 Ekim: NBA Sezon Öncesi sona eriyor
20 Ekim: NBA Açılış Günü için kadrolar belirlenecek
21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı – Açılış Gecesi
31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor
1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons - Dallas Mavericks, Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te
28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor
9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da
13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV) Prime'da
16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV) Prime'da
25 Aralık: Noel Günü ( 12:00 ET: Cavs - Knicks | 14:30 ET: Spurs - Thunder | 17:00 ET: Mavs - Warriors | 20:00 ET: Rockets - Lakers | 22:30 ET: Wolves - Nuggets) — Tüm maçlar ABC ve ESPN'de
5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler artık imzalanabilir
10 Ocak: Tüm NBA sözleşmeleri sezonun geri kalanı için garanti altına alınacak.
15 Ocak: NBA Berlin Maçları 2026 – Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)
18 Ocak: NBA Londra Oyunları 2026 – Magic - Grizzlies (Londra, The O2)
19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü ( 13:00 ET: Bucks - Hawks | 14:30 ET: Thunder - Cavs | 17:00 ET: Mavs - Knicks | 20:00 ET: Celtics - Pistons) — Tüm maçlar NBC ve Peacock'ta
5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi
13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star , Los Angeles, Kaliforniya
1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi
12 Nisan: Normal sezon sona eriyor
13 Nisan: 2026 NBA Playoffları için kadrolar belirlenecek