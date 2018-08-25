Necaxa - Tigres UANL maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura maçında Necaxa ile Tigres UANL, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. Maç öncesi Necaxa 7 puanla 12. sırada, Tigres UANL 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Necaxa son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Necaxa kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Tigres UANL sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Necaxa önceki hafta Monarcas Morelia mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Tigres UANL, Monterrey karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Necaxa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Necaxa, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Tigres UANL, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Tigres UANL, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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