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Haberler Gündem 3. Sayfa "Neden ilk bizim şarkımız çalmadı! Düğün karıştı! - Konya haberleri
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"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı! Düğün karıştı!

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise hastanede tedavi altına alındı

"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı!" Düğün karıştı!
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İHA

Konya'da önceki gece saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

FARKLI ŞARKILAR İSTEDİLER

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.

KAVGA SALON DIŞINA DA TAŞTI

Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

BİR KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Düğün merasimi ise sonlandırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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