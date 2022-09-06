"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı! Düğün karıştı! - Konya haberleri

"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı!" Düğün karıştı! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da önceki gece saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

FARKLI ŞARKILAR İSTEDİLER İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.

KAVGA SALON DIŞINA DA TAŞTI Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.