Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen 2. bölümünün ardından yayınlandı. Nefes Nefese'de heyecan dorukta. Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşinde. Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında, Yusuf kaçmayı başaran Rüya'yı bulup, babasına karşılık takas yapmak için buluşma yerine götürüyor. Yusuf, Rüya'yı teslim ederse öldürüleceğini düşünüyor. Peki Yusuf ne yapacak? İşte Nefes Nefes 3. yenib ölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti...

NEFES NEFESE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!

Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar.

Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.

Zümrüt’ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur!

Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir.

Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar:

Rüya’yı verip babasını alacaktır.

Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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