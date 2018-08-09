Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı: Yusuf, Rüya'yı verecek mi? (Nefes Nefese 2. bölüm)
Nefes Nefese 2. bölmüyle bu akşam izleyicileri ekranlara kilitledi. İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken Nefes Nefese'de Yusuf, babasını kurtarmak, Rüya annesini bulmak ve Atmaca zümrüte ulaşmak için her şeyi yaptı. Peki bundan sonra ne olacak? Yusuf babasını kurtarmak için rehin aldığı Rüya'yı babasına karşılık teslim edecek mi? İşte Nefes Nefese 2. son bölüm özeti ile yeni bölüm fragmanı
08.08.2018 - 23:56 | Güncelleme:
Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen 2. bölümünün ardından yayınlandı. Nefes Nefese'de heyecan dorukta. Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşinde. Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında, Yusuf kaçmayı başaran Rüya'yı bulup, babasına karşılık takas yapmak için buluşma yerine götürüyor. Yusuf, Rüya'yı teslim ederse öldürüleceğini düşünüyor. Peki Yusuf ne yapacak? İşte Nefes Nefes 3. yenib ölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti...
Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!
Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.
Zümrüt’ün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur!
Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir.
Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar:
Rüya’yı verip babasını alacaktır.
Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
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Nefes Nefese 3. yeni bölüm fragmanı: Yusuf, Rüya'yı verecek mi? (Nefes Nefese 2. bölüm) - Son Dakika Haberler/nefes-nefese-2-bolumde-neler-oldu-nefes-nefese-3-yeni-bolum-fragmani-yusuf-ruya-yi-verecek-mi-20950242095024
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