Nefes Nefese bu akşam neden yok? sorusu diziyi izlemek için hazırlanan seyirciler tarafından soruluyor. Normalde her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Nefes Nefese'de kötü bir sürpriz var. Dizinin yayınlandığı Star TV'nin 3 Ekim Çarşamba yayın akışında Nefes Nefese bulunmuyor. Peki Nefese Nefese neden yok? Nefes Nefese 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

NEFES NEFESE NEDEN YOK? NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Nefes Nefese, yayıncı kuruluşun aldığı karar doğrultusunda artık normal yayın günü olan Çarşamba akşamları yayınlanmayacak. Yayın akışına göre, Nefes Nefese 9. yeni bölümü 7 Ekim Pazar günü saat 20.00'de yayınlanacak. Yapılan değişiklikle ilgili yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi.

NEFES NEFESE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Rüya ve Babası Arasındaki İpler Kopuyor!

Sultan’ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf’a verdiği sözü tutmakta kararlıdır.

İki aşığın birlikteliğinin önündeki tek engel Atmaca değildir. Yusuf’un babası da beklemedikleri bir şekilde onlara karşı çıkar. Yusuf ve Rüya için tek çare kalmıştır: Ailelerini geride bırakıp birbirlerine sıkı sıkı tutunmak…

Yaşananlardan dolayı Rüya umutsuzluğa kapılır. Yusuf sürpriz teklifiyle Rüya’nın tekrar moralini yerine getirir. Atacakları cesur adım ile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Salih’le arkadaş olarak kalmak isteyen Mercan, başka bir kızın ona yakınlaştığını görünce işin rengi değişir. Mercan, Salih’e karşı duyguları olduğunu kendisine itiraf edebilecek midir?

Rüya’nın babasının Atmaca olduğundan habersiz olan Yusuf, onunla konuşmak ister. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma ise görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir.

Rüya’nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Sultan, gerçekleri açığa çıkarıp Rüya’ya onun kendi kızı olduğunu açıklayacak mıdır?

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