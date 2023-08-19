Haberler Yaşam Nesli koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi

Nesli koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yansıdı Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.08.2023 - 10:35 facebook

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Tarım ve Orman Bakanlığı, ​DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.

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DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, ülkede yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak yer aldı. Paylaşımda, "Fotokapanlardan belgeselleri aratmayan görüntüler. Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar" ifadelerine yer verildi.