Neslihan Atagül, 2'nci kez kapak oldu
Dünyanın birçok ülkesinden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül Doğulu, ABD'nin 'Hola' dergisine 2'nci kez kapak oldu
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz ay gittiği Miami'de ABD'nin önemli dergilerinden 'Hola' için bir çekim gerçekleştirdi.
2'nci kez 'Hola'ya kapak olan başarılı oyuncu hakkında 'Latin Amerika'yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı' yorumu yapıldı.
Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında güzel oyuncu 8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verip bu yolda nasıl ilerlediğinden gelecek planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.