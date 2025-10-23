Habertürk
        Haberler Spor Diğer Güreş Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonası’nda finalde - Diğer Haberleri

        Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonası’nda finalde

        U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:25
        Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonası'nda finalde!
        Milli sporcu Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıktı ve adını finale yazdırdı.

        Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

        Çeyrek finalde Alman rakibi Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup eden Baş, finale çıktı.

