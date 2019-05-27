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Nesrin Cavadzade 'Cemil Şov'da

Nesrin Cavadzade, 'Cemil Şov' adlı sinema filminde rol alacak. Cavadzade'ye, başrollerde Ozan Çelik, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın eşlik edecek

Nesrin Cavadzade

Yapımcılığını Sarhan Projects'in yapımcısı olduğu 'Cemil Şov' adlı sinema filminin çekimlerine haziranda başlanacak. Barış Sarhan'ın yönettiği filmde başrolleri Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın paylaşacak.

Ünlü olmanın karanlık cazibesine odaklanan bir AVM güvenlik görevlisinin başına gelenlerin traji-komik bir dille beyazperdeye aktaracak olan 'Cemil Şov'un senaryosu
senaryosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali, !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklendi.

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