Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cavadzade, bu kez Boğaz kenarında çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Cavadzade'nin "Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Nesrin Cavadzade'nin mor mini elbisesi takipçilerinin dikkatini çekti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir dizi projesi olacağını açıklayan Cavadzade, “Sözleşmem gereği ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ipucu veremem, bölüm sayısını söylersem zaten anlayacaksınız. Daha kısa süresi olan bir proje” diyerek tüyo vermişti.

"1 MİLYON DOLAR ÖDEMEMİ İSTEMİYORSANIZ SORMAYIN"



Daha önce adı La Casa De Papel dizisiyle anılan Cavadzade, "La Casa De Papel projesinin Türkiye uyarlamasına mı dahil olacaksınız?" sorusuna, "1 milyon dolar cezai şart ödememi istemiyorsanız sormayın" diyerek kahkaha atmıştı.