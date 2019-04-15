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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Nesrin Cavadzade, gazetecilerin, "Sizi ne zaman ekranda göreceğiz?" sorusunu, “Hem de üç tane provalara gidiyorum. Her şeyi belli olduğu için sinema filmini bir tek söyleyebilirim. Barış Sarhan’ın Geniş Yol isimli projesinde başrol, daha doğrusu tek kadın oyuncusuyum” diyerek cevapladı.