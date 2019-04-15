Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın

Giriş: 15.04.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

Son olarak ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Tülay karakterine can veren oyuncu Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Vitrinde gördüğü 800 TL değerinde bir ceketi beğenen oyuncu, soluğu mağazada aldı. Ceketi deneyen Nesrin Cavadzade, kesimini beğenmediği için satın almadan mağazadan ayrıldı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Nesrin Cavadzade, gazetecilerin, "Sizi ne zaman ekranda göreceğiz?" sorusunu, “Hem de üç tane provalara gidiyorum. Her şeyi belli olduğu için sinema filmini bir tek söyleyebilirim. Barış Sarhan’ın Geniş Yol isimli projesinde başrol, daha doğrusu tek kadın oyuncusuyum” diyerek cevapladı.

  • 2Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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    "SÖZLEŞMEM GEREĞİ NE OLDUĞUNU SÖYLEYEMİYORUM"

    Bir dizi projesi de olacağını söyleyen Cavadzade, “Sözleşmem gereği ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ipucu veremem, bölüm sayısını söylersem zaten anlayacaksınız. Daha kısa süresi olan bir proje” diyerek tüyo verdi.

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    "1 MİLYON DOLAR ÖDEMEMİ İSTEMİYORSANIZ SORMAYIN"

    Daha önce adı La Casa De Papel dizisiyle anılan Cavadzade, "La Casa De Papel projesinin Türkiye uyarlamasına mı dahil olacaksınız?" sorusuna, "1 milyon dolar cezai şart ödememi istemiyorsanız sormayın" diyerek kahkaha attı.

  • 4Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 26Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 27Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 29Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 30Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 31Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 32Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 33Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 34Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 35Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 36Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 37Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 38Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 39Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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  • 40Nesrin Cavadzade: 1 milyon dolar tazminat ödememi istemiyorsanız sormayın - Magazin haberleri
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