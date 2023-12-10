Netanyahu ABD'nin vetosundan memnun

İsrail Başbakanı Netanyahu, televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi.

İsrail Başbakanı, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı doğru tutumu çok takdir ediyorum." dedi.

Netanyahu, tasarıya destek veren ülkeleri, "Diğer ülkeler de bir taraftan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını destekleyip diğer taraftan da Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedefleyen savaşı sonlandırma çağrısı yapmanın imkansız olduğunu anlamalılar." sözleriyle eleştirdi.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ı ortadan kaldırmak için haklı savaşımızı sürdüreceğiz ve belirlenen hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI ABD VETOSUNA TAKILDI

ABD, BMGK'de dün Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

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