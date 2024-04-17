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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Avrupa'ya: İsrail kendi kararını kendi verecek

        Netanyahu'dan Avrupa'ya: İsrail kendi kararını kendi verecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Nisan'da İran tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından Batı Kudüs'ü ziyaret eden Almanya ve Birleşik Krallık dışişleri bakanlarına, 'İsrail'in kendi kararını kendisinin vereceğini' söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:21
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        "İsrail kendi kararını kendi verecek"
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile "İran'ın saldırısına karşılığı" görüştü.

        İsrail Başbakanlığı X hesabından yapılan paylaşıma göre Netanyahu, Batı Kudüs'te Baerbock ve Cameron ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in kendisini savunma hakkını koruduğu konusunda ısrarını" dile getirdi.

        Netanyahu, İran'ın 13 Nisan'daki insansız hava aracı ve füze saldırısına karşı "eşi görülmemiş savunma için" Birleşik Krallık ve Almanya'ya teşekkür etti.

        Görüşmenin ardından İsrail başbakanı şunları söyledi:

        "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır."

        Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Birleşik Krallık ve Almanya'nın, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vermesine itiraz etmediği aktarıldı.

        İki ülke dışişleri bakanlarının İsrailli muhataplarına, "krizin derinleşmemesi isteklerini" ilettiği de kaydedildi.

        Bakan Cameron, İsrail'in karşılığının 'zekice' ve 'sınırlı' olması gerektiğinin altını çizdi.

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