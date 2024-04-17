Netanyahu'dan Avrupa'ya: İsrail kendi kararını kendi verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile "İran'ın saldırısına karşılığı" görüştü.

İsrail Başbakanlığı X hesabından yapılan paylaşıma göre Netanyahu, Batı Kudüs'te Baerbock ve Cameron ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in kendisini savunma hakkını koruduğu konusunda ısrarını" dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın 13 Nisan'daki insansız hava aracı ve füze saldırısına karşı "eşi görülmemiş savunma için" Birleşik Krallık ve Almanya'ya teşekkür etti.