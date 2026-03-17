        Haberler Dünya Netanyahu, Mike Huckabee ile görüştü | Dış Haberler

        Netanyahu, Mike Huckabee ile görüştü

        ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Huckabee, Netanyahu'nun öldüğüne dair iddialara atıfta bulunarak "Başkan (ABD Başkanı Donald Trump) benden gelip iyi olup olmadığınızı kontrol etmemi istedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Netanyahu, Huckabee ile görüştü

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, öldüğüne dair haberleri tiye alarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Başkan (ABD Başkanı Donald Trump) benden gelip iyi olup olmadığınızı kontrol etmemi istedi." dedi.

        Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Huckabee ile aralarında geçen diyalogun görüntülerini paylaştı.

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Netanyahu'ya Trump'ın kendisinden durumunu kontrol etmesini istediğini ve Trump-Netanyahu ikilisinin iyi anlaştığını belirterek Netanyahu'nun "iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu" söyledi.

        Cebinden çıkardığı bir kağıdı göstererek bunun bir "suikast listesi" olduğunu ileri süren Netanyahu, Huckabee'ye, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi kastederek listeden iki kişiyi sildiğini ve kaç kişi kaldığını görebileceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
