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Haberler Dünya Netanyahu, muhalif siyasetçileri Fransa'ya benzetti
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Netanyahu güvenoyu oturumuna katılmayan muhaliflerini Arjantin'e yenilen Fransa'ya benzetti

İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Binyamin Netanyahu, kendisine muhalif siyasetçileri 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa Milli Takımı'na benzetti.

Netanyahu, muhalif siyasetçileri Fransa'ya benzetti
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AA

Likud Partisi lideri Netanyahu, aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu koalisyon hükümetinin Meclisteki güven oylaması oturumunda konuştu.

Oturuma katılmayan muhaliflerine tepki gösteren Netanyahu, "Seçimleri kaybetmek demokrasinin sonu anlamına gelmiyor, hatta demokrasinin özü budur." dedi.

Demokraside oyunun kurallarına saygı duyulduğuna işaret eden Netanyahu, kendisine muhalif siyasetçileri hedef aldığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu sadece FIFA Dünya Kupası'nda görebildik: Fransa taraftarları da sizler gibi hayal kırıklığına uğradı. Ancak onlar sonucu kabullendi, hatta Arjantin takımını alkışladı. Beni alkışlamayacağınızı biliyorum ama seçmenin kararına saygı duymalı ve seçilmiş bir hükümete karşı kışkırtmalarınıza son vermelisiniz. Demokraside, Capitol Hill (ABD Kongresi) duvarlarına da Knesset (İsrail parlamentosu) duvarlarına da tırmanılmaz."

Mecliste 6. kabinesi için güven oylaması yapıldığına dikkati çeken Netanyahu, yeni hükümetiyle 4 yıl boyunca İsrail'in 100. kuruluş yıl dönümüne "süper güç" olarak girmesi hedefiyle çalışacaklarını söyledi.

Bu bağlamda İran'ın nükleer silah çabalarını boşa çıkarmanın yanı sıra hızlı tren ağları dahil İsrail'in altyapısını geliştirme ve Arap-İsrail çekişmesini tümüyle bitirme amacıyla Arap ülkeleriyle barış çemberini genişletme gibi 3 önemli göreve odaklanmaları gerektiğini kaydeden Likud lideri, ayrıca yeni hükümetin sükuneti geri getirmeyi de önemseyeceğini dile getirdi.

LAPİD: YÖNETİME HIZLI DÖNÜŞ YAPACAĞIZ

Görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Yair Lapid ise Meclisteki konuşmasında, Netanyahu'ya yanıt olarak yönetime hızlı geri dönüş yapacaklarını söyledi.

Netanyahu'nun birçok açıklamasında İran'ın büyümesinin önüne geçmek için çalışacağını dillendirdiğini hatırlatan Lapid, "Ona katılıyorum, büyük tehdit budur. Bizler de 1,5 yıl içinde çok şeyler yaptık." dedi.

Tüm beklentilere rağmen İran'la nükleer anlaşmanın yeniden imzalanmasını durdurmakta başarılı olduklarını savunan Lapid, çalışmaları sayesinde İran'la nükleer anlaşma imzalanmadığı gibi Tahran'a yönelik yaptırımların da devam ettiğini dile getirdi.

Başbakanlığı döneminde İran'a karşı birçok gizli ve açık operasyon yaptıklarını dile getiren Lapid, İran'ın Suriye'deki varlığının derinleşmesini engellemek için de çabalarını artırdıklarını ifade etti.

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu koalisyon hükümeti için İsrail Meclisinde güvenoyu oturumu devam ediyor.

Netanyahu'nun kabinesi İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak değerlendiriliyor.

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