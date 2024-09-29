Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'nun koalisyonu genişledi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun koalisyonu genişledi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Gideon Saar'ın partisindeki dört milletvekilliyle hükümete katıldığını ve koalisyonunu genişlettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun koalisyonu genişledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamayla, uzun süredir müzakere yürüttüğü Saar ve partisinin koalisyona katıldığını duyurdu.

        Saar'ın partisindeki dört milletvekiliyle koalisyona katılmasıyla Netanyahu hükümetinin, 120 sandalyeli mecliste milletvekili sayısı 68'e yükseldi.

        GÜVENLİK KABİNESİNE KATILACAK

        Herhangi bir bakanlık görevi üstlenmeyecek Saar'ın siyasi kabine ve daraltılmış güvenlik kabinesine katılacağı aktarıldı.

        Netanyahu, konuşmasında "güç dengesindeki değişikliklerin bölgede yeni ittifaklar kurmalarını sağlayabileceğini" belirterek, "İsrail vatandaşları sizlere söylüyorum, bunlar aynı zamanda zorlu günler. Bedeli ağır olan zor bir savaşın ortasındayız." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİTLERİNE KARŞI DAHA GÜVENDE OLACAK"

        İsrail basını, Netanyahu'nun kabinesine Saar'ın katılmasıyla "koalisyon ortaklarından ve özellikle aşırı sağcı müttefiklerinden gelecek hükümeti devirme tehditlerine karşı daha güvende olacağını" değerlendirdi.

        Daha önce Netanyahu'nun liderliğinde Likud partisi altında siyaset yapan Gideon Saar, 2019'da Likud liderliği için Netanyahu'nun karşısına çıkmış ancak başarılı olamamıştı.

        Saar, 2020'de kendi kurduğu partisiyle siyaset yapmış, 2021'de Netanyahu'yu bir yıllığına iktidardan uzaklaştıran koalisyonda yer almıştı.

        İsrail'de yakın zamanda Saar'ın hükümete katılmak için Netanyahu ile pazarlık yaptığı yönünde kulis haberleri çıkmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı