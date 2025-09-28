Netanyahu: Savaşlarda kullanılan silahlar zamanla değişti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Netanyahu, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner gibi sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

"İsrail'e verilen desteğin nasıl artırılabileceği" sorusunu yönelten fenomen Debra Lea'ya yanıt veren Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine dikkati çekerek, bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

"SAVAŞLARDA KULLANILAN SİLAHLAR DEĞİŞTİ"

Netanyahu, savaşlarda kullanılan silahların zamanla değiştiğini, artık asker ve kılıçlarla savaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Netanyahu - Debra Lea

Bugünkü en önemli savaş tekniğinin "sosyal medya" olduğunu ifade eden Netanyahu, Çin merkezli TikTok ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun satın alınmasını "en önemli alışveriş" olarak nitelendirdi.

Netanyahu - Lizzy Savetsky

Netanyahu'nun fenomenlerle görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüşmeye ait görüntüler pek çok hesap tarafından defalarca paylaşıldı.

İSRAİL YANLISI PAYLAŞIMLARA DESTEK VERMELERİNİ İSTEDİ

İsrail Başbakanı, sosyal medya fenomenlerini İsrail yanlısı paylaşımlar yapmaya teşvik etmeye çalıştığı ve TikTok ile X gibi platformları kontrol altına alabileceği gerekçesiyle eleştirildi.