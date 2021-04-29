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Online dizi ve film izleme platformu Netflix, “Bir Şeyler Oynat” adını verdiği yeni özelliğini kullanıma sundu.

Kullanıcıların daha önce izlediklerini dikkate alarak belirlenen dizi veya filmleri ekrana getirecek olan yeni özellik hakkında bilgi veren Netflix Ürün İnovasyon Yöneticisi Cameron Johnson, “Bir Şeyler Oynat, düğmesine bastığınızda, daha önce izlediklerinize göre belirlediğimiz ve seveceğini düşündüğümüz bir dizi veya filmi anında ekranınıza getireceğiz” dedi.

Kullanıcılar, “Bir Şeyler Oynat” özelliğine televizyonda, “Profil” adının altından, Netflix ana sayfalarında 10. satırdan ve de ekranın sol tarafındaki gezinme menüsünden erişebilecek.

‘BAŞKA BİR ŞEY OYNAT’

Cameron Johnson’ın verdiği bilgiye göre kullanıcılar ayrıca "Başka Bir Şey Oynat"a basarak; yeni dizi veya filmlere, zaten izlemekte olduğun dizi veya filmlere, listelerindeki dizi veya filmlere ya da henüz tamamını izlemedikleri dizi veya filmlere erişebilecek.