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Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga tüm dünyada aynı anda yayına girecek. Beş perinin sihirli bir yatılı okulda hem yetişkinliğe geçiş yolcuğu hem de canavarla olan mücadeleleri ele alınıyor. Peki Fate: The Winx Saga ne zaman başlıyor? İşte Fate: The Winx Saga dizisinin oyuncu kadrosu...

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Fate: The Winx Saga dizisinin konusu şöyle: Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. İşte Fate: The Winx Saga dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları...

FATE: THE WİNX SAGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fate: The Winx Saga 22 Ocak 2021'de Netflix'te ekrana gelecek.

FATE: THE WİNX SAGA OYUNCULARI

Bloom rolünde Abigail Cowen (The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters),

Stella rolünde Hannah van der Westhuysen (Grantchester, Lamborghini),

Aisha rolünde Precious Mustapha (Endeavour),

Terra rolünde Eliot Salt (Normal People, Gameface),

Musa rolünde Elisha Applebaum (Undercover Hooligan, No Reasons),

Beatrix rolünde Sadie Soverall (Rose Plays Julie),

Riven rolünde Freddie Thorp (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive),

Sky rolünde Danny Griffin (So Awkward, The Gentlemen),

Dane rolünde Theo Graham (Clink, Hollyoaks, Brief Encounters) ve Sam rolünde Jacob Dudman (The Stranger, Medici, The A List) yer alıyor.

Dizide ayrıca Eve Best (Nurse Jackie),Robert James-Collier (Downton Abbey),Josh Cowdery (Fantastic Beasts & Where To Find Them) Alex Macqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) ve Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom) da rol alıyor.

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