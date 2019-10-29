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Netflix'le anlaşan Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi

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Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, üzerinde çalıştıkları yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinden çekildiklerini açıkladı. Benioff ve Weiss, Netflix ile yaptıkları anlaşmayı gerekçe göstererek yeni üçleme üzerinde çalışmaya vakitleri kalmadığını söyledi.

yeni star wars
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
David Benioff ve Dan Weiss

Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, üzerinde çalıştıkları yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinden çekildiklerini açıkladı.

2011 yılında Game of Thrones'u yaratan ikili, Disney'in Lucasfilm şirketi ile yaptıkları anlaşma neticesinde yeni Star Wars üçlemesinin senaryosu üzerinde çalışıyordu.

Benioff ve Weiss, Ağustos ayında Netflix ile yaptıkları anlaşmayı gerekçe göstererek yeni üçleme üzerinde çalışmaya vakitleri kalmadığını söyledi.

Haber sitesi Deadline'a konuşan ikili, her ne kadar Star Wars için heyecan duysalar da "bir gün içinde çalışabilecekleri saatlerin sınırlı olduğunu, hem Star Wars hem de Netflix projeleri üzerinde çalışarak her ikisinin de hakkını yeteri kadar veremeyeceklerini" söyledi.

İkili, en son olarak Game of Thrones'un yayımlandığı Amerikan HBO kanalından ayrılarak yeni projeleri için Netflix ile anlaşma yapmışlardı.

David Benioff ve Dan Weiss'in Netflix ile 200 milyon dolara anlaştığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Benioff ve Weiss'ın senaryosunu yazdığı yeni Star Wars üçlemesinin ilk filminin 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi bekleniyordu.

Game of Thrones ise son sezonu ve özellikle dizi finaliyle hayal kırıklığı yaratsa da, 32 dalda Emmy ödülüne aday gösterilerek rekor kırmıştı.

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