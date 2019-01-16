Online film ve dizi izleme platformu Netflix’in aylık üyelik paketlerine zam geliyor. Netflix’in Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç paketini de kapsayacak olan fiyat artış oranının yüzde 12.5 ile yüzde 18 arasında değişmesi bekleniyor.
CNBC'nin haberine göre ABD’de 8 dolara sunulan temel paket, 9 dolara, 11 dolara sunulan standart paket 13 dolara ve 14 dolara satılan Premium paketi ise 16 dolara çıkacak.
Habere göre yüzde 18’i bulan bu fiyat artışı Netflix’in 2012 yılından bu yana yaptığı en büyük zam olarak da kayıtlara geçecek. Mevcut Netflix aboneleri için ise yeni paket fiyatları 3 ay sonra devreye alınacak.
190’dan fazla ülkede 130 milyonu aşkın kullanıcısı olan Netflix’in ABD dışındaki pazarlarda fiyat artışına gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Ancak Netflix’in 2018 yılı sonunda Kanada’da da fiyat artışına gitmesi, platformun hizmet verdiği diğer pazarlarda da paket fiyatlarını güncelleyeceği yönündeki sinyalleri artırdı.
TÜRKİYE’DE 2.5 YIL ÖNCE FİYATLARI İNDİRMİŞTİ
2018 yılı Eylül ayı itibariyle 137 milyon kullanıcısı olan Netflix’in bu üyelerinin 58 milyonu ABD’de, 79 milyonu ise ABD dışı pazarlardan.
Türkiye’de 3. yılına giren Netflix, 2016 yılının Eylül ayında Türkiye’deki paket fiyatlarında indirime gitmişti. O tarihten bu yana Netflix’in Türkiye fiyatları şu şekilde uygulanıyor: Temel Paket (tek cihazdan SD erişim) 15.99 TL, Standart Paket (2 farklı cihazdan HD erişim) 27.99 TL, Özel Paket (4 farklı cihazdan ultra HD erişim) 39.99 TL.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.