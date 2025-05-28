Netflix'ten, Manisa'da A'dan Z'ye Reji Eğitimi

Netflix'in Anadolu'daki genç yeteneklere kreatif sektörde fırsat eşitliği sunmayı hedeflediği Türkiye Yetenek Haritası projesinin bu yılki ikinci eğitimi, Manisa'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Sinema Ofisi işbirliğiyle düzenlenen A'dan Z'ye Reji Eğitimi, yalnızca öğrencileri değil, sektöre yeni adım atmış genç profesyonelleri de bir araya getirdi.

Katılımcılar, içerik üretiminden yönetmenliğe, yapım süreçlerinden kamera arkasına kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı.

Geçen yıl Ankara, Çanakkale ve Mardin'de gerçekleştirilen etkinliklerin ardından projenin bu yılki ikinci ayağı Manisa'da oldu.

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2025 yılı programı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Divizyon Açık İnovasyon Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen eğitimle Konya'da başlamıştı.

Netflix Türkiye yöneticileri ve kreatif sektörde uzun yıllardır çalışan uzman eğitmenlerin katkılarıyla yürütülen Türkiye Yetenek Haritası projesi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde gençlerle buluşmaya devam edecek. Projenin bir sonraki durağı ise Hatay olacak.