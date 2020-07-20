Netflix Türkiye kapanıyor mu? sorusu son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Netflix Türkiye'nin iptal ettiği dizi ile ilgili tüm detayları Habertürk yazarı Fatih Altaylı Cumartesi günkü yazısında anlattı. Netflix Türkiye'de bugün yeni bir açıklama yaptı. Netflix Türkiye'nin açıklaması haberimizde.

NETFLİX TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Netflix Sözcüsü: “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

FATİH ALTAYLI, NETFLİX'İN İPTAL ETTİĞİ DİZİYLE İLGİLİ DETAYLARI YAZDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Cumartesi günü gündeme getirdiği iddiaya göre Netflix, bir Türk dizisini RTÜK'ün müdahil olmak istemesi üzerine iptal etti. Bu gelişmelerin ardından Netflix'in Türkiye'deki geleceği de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fatih Altaylı'nın Netflix'in iptal ettiği dizi ile ilgili tüm detayları anlattığı yazısını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN NETFLİX ÇEKİLİYOR İDDİASI

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddiasına göre Netflix, 'eşcinsellik' sansürü için AKP ile restleşti ve Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı.