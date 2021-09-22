Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü

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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki asfalt çalışmasına mola verip klip çekti.Nevşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında "Belediyeler de eğlenir" notuyla paylaşılan görsele gülümseten yorumlar geldi.Ellerinde kürek ve çeşitli iş aletleri ile asfalt serimi yapan işçilerin keyifli anlarını gösteren görüntü, sosyal medyada kısa sürede beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.