Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı
Nevşehir'de çarpışan iki otomobilden biri, kontrolden çıkarak mezarlık duvarına vurdu. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Uçhisar Beldesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Hakan İ. yönetimindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
DHA'nın haberine göre; kazada, Mustafa B'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak, mezarlık duvarını yıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından her iki araçta bulunan 5 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.