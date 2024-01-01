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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilden biri, kontrolden çıkarak mezarlık duvarına vurdu. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:54
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        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Uçhisar Beldesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Hakan İ. yönetimindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre; kazada, Mustafa B'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak, mezarlık duvarını yıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından her iki araçta bulunan 5 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Nevşehir
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