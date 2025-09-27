Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobilin "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirdi, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. Ürgüp-Karacaören yolundaki kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı
Ürgüp-Karacaören yolunda Muzaffer A. yönetimindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan Alper E. idaresindeki tarım aracına arkadan çarptı.
Kazada tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirirken her iki araçta bulunan 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
