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        Nevşehir'de tarım işçilerinin taşındığı minibüs refüje çarptı: 6 yaralı

        NEVŞEHİR'detarım işçilerinin taşındığı minibüsün refüje çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:35
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        Nevşehir'de tarım işçilerinin taşındığı minibüs refüje çarptı: 6 yaralı
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        NEVŞEHİR'detarım işçilerinin taşındığı minibüsün refüje çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Nevşehir- Gülşehir yolu Depolar mevkisinde meydana geldi. Patates depolarına gitmek üzere yola çıkan Yunus Y. yönetimindeki 50 ABL 544 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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