Özel'den Erdoğan'a: Filistin'e gidiyorum, cesaretin varsa sen de gel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'e destek olmak, sadece söz söyleyerek kınayarak olmaz. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devletiyle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin´e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'e destek olmak, sadece söz söyleyerek kınayarak olmaz. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devletiyle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin´e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Nevşehir´in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104´ünücü yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi ziyaret etti. Genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek, Suat Özçağdaş, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilk olarak Hacıbektaş Belediyesi´ni ziyaret eden Özel, vatandaşların sevgi gösterileri arasında Hacıbektaş-ı Veli´nin Türbesi´nin olduğu dergaha gitti. Burada Üçler Çeşmesi´nden su içen ve türbeyi ziyaret eden Özel, ardından da Hacı Bektaş Kültür Merkezi´ne geçerek, vatandaşlara hitap etti. Özel, "Bugün çok tarihi bir gün. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş-ı ziyaretinin 104´üncü yılındayız. 19 Mayıs 1919´da artık İstanbul'da yapacak bir şey kalmadığı ve işgal altındaki bu toprakları kurtarmak, tek çarenin Anadolu'ya çıkmak olduğunu bildiği için Samsun'a çıktı. Ardından kongreleri gerçekleştirdi. Yeniden Sivas'a gitti ve Ankara'ya giderken aklına 2 şey geldi. Bir tanesi Selanik'teyken bir Bektaşi babasının kendisine söylediği şu sözler; `Bir gün Anadolu'da bir mücadeleye girersen, arkanda samimi bir güç ararken, uzun yıllardır o topraklarda acı çekmiş, bedel ödemiş, Alevilerin yardımını almak için Hacı Bektaş'a gitmelisin. Hacı Bektaş'ın başında bir dua okumalısın. Aradığın desteği muhtaç olduğun kudreti, postun başını bulduğumda ona sorduğumda arkanda bulacaksın´ demiş" diye konuştu.

'EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ´

Cumhuriyet'in `eşitlik´ üzerine kurulduğunu ifade eden Özgür Özel, "O günlerde kurulan Cumhuriyet eşitlik ilkesine dayanıyor. Anayasamıza, toplum sözleşmemize göre Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan ama 100´üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet'i şimdi yönetenler bu topraklardaki anayasamızda teminat altında olan eşitliği uygulamıyorlar. Maalesef bugün Türkiye'de Alevilik inançları eşit yurttaşlık temelinde karşılık bulmuyor. Bu ülkede bir dine mensup olanların, bir mezhebe mensup olanların bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken bir başka mezhebe kendini bağlı görenlerin, hissedenlerin, o inancı yüreğinde taşıyanların ibadethaneleri devlet katında ibadethane kabul edilmiyor. O ibadethanelerin masrafları, giderleri başka ibadethaneler karşılanmıyor. Benim gittiğim caminin imamının, müezzinin maaşı devlet tarafından ödenerek, elektriği, suyu, her türlü gideri devlet tarafından gideriliyor. Ama Alevi yurttaşlara gelince cemevleri ibadethane sayılmıyor. Bu eşitsizliğe itiraz ediyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

'MADIMAK´TA MÜCADELE ETMEYE SÖZ VERİYORUM'

Her yıl Madımak´ta düzenlenen anma programına katıldığını ve ilk kez genel başkan sıfatı ile katılacağını da sözlerine ekleyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Madımak'ta olacağım. Madımak bir utanç müzesi haline getirilene kadar, oradaki o katliamın Türkiye Cumhuriyeti'nin utancının simgelendiği ve orada ölen canlardan ve Alevilerden devletin özür dileyeceği güne kadar Madımak'ta mücadele etmeye, yüreğimizdeki yanan ateşi söndürmemeye söz veriyorum."

'FİLİSTİN DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR'

İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarına değinen Özel, "Bugün Filistin'de, Gazze'de İsrail devleti kendisine karşı yapılan terörist saldırıyı bir başlangıç kabul ederek onu araçsallaştırarak kendi kaybettiği sivil kayıplara hepimiz ağlarken, bu sefer dönüp Filistin'de 20 bine yakın insanı, 10 bine yakın bebeği, çocuğu katletmiştir, katletmeye devam etmektedir. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde 18 bin tane civciv ölse, tüm dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü? Ne oluyor orada diye dönüp bakılır? Ama günün birinde Bosna- Hersek'teki zalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin'deki katliama susmaktadırlar. Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, partimizin üçüncü genel başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit'in yaklaştığı, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'E DESTEK OLMAK SADECE KINAYARAK OLMAZ'

Filistin´e giderek temaslarda bulunacağını da belirten CHP Genel Başkanı Özel, "Filistin'e destek olmak, sadece söz söyleyerek kınayarak olmaz, eylemle olur. Eğer yapacaksanız İsrail'e ambargo uygulayacaksınız. Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek, sonra ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Samimiysen ben önümüzdeki günlerde Filistin'e gidiyorum. Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devletiyle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin´e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi.